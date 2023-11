Romário reage ao golpe na CBF: “Não podemos deixar esses criminosos voltarem ao futebol”

Senador do PL-RJ pegou pesado: “É muita cara-de-pau. Ricardo Teixeira e Marco Polo del Nero estão na lista vermelha da Interpol”

Como publicamos aqui na coluna nesta quarta-feira (29), está em andamento um golpe para derrubar o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues. Um golpe arquitetado por dois ex-presidentes que enfrentam problemas na Justiça e querem voltar a mandar no nosso futebol.

O ex-jogador Romário, hoje senador pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro, usou o seu perfil no Twitter-X e partiu em defesa do presidente Ednaldo Rodrigues:

“No momento, temos conhecimento de que dois ex-presidentes da CBF estão se mobilizando de maneira oportunista, aproveitando o atual momento da seleção, para iniciar um movimento visando dar um golpe na gestão atual e retomar o poder em nosso futebol. É muita cara-de-pau. Ricardo Teixeira e Marco Polo del Nero estão na lista vermelha da Interpol e não podem sair do Brasil ou serão presos, por terem sido condenados nos EUA. O crime? Corrupção! Na CPI do Futebol, apresentamos as provas dos malfeitos que cometeram contra o futebol brasileiro, deixando os clubes em situação precária enquanto seus bolsos ficaram cheios. Não podemos permitir, em nenhuma hipótese, que esses dois criminosos, procurados pela justiça americana e Interpol, voltem a ter algum espaço na CBF. Para isso, como Senador e cidadão, usarei dos meios legais possíveis para evitar esse verdadeiro desastre pro nosso futebol”, desabafou o senador Romário.

