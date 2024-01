Romário assume o América-RJ fazendo promessas que só os políticos sabem fazer

“O meu objetivo é fazer o América voltar a ser o América que todos nós aprendemos a amar, e, futebolisticamente falando, no topo de tudo”, prometeu o Baixinho

No apagar das luzes de 2023, o ex-jogador e atual senador Romário foi eleito o novo presidente do América-RJ, para o período 2024/2026. E, em seu discurso, o Baixinho exagerou nas promessas. Prometeu tanto que mais parecia um político pedindo votos em época de campanha.

“Parece que recebi alguma coisa do meu pai agora (o pai de Romário era torcedor ferrenho do América). Eles lá em cima, como a gente aqui embaixo, estão comemorando e felizes. A energia de todos eles passarão para nós, para que a gente faça tudo que sempre sonhou e desejou, de fazer o América um grande América”, prometeu..

O América atualmente está na Série A2 do Campeonato Carioca (segunda divisão do Rio) e terminou em oitavo lugar na competição deste ano.

“Toda vez quando for falar do América a partir de hoje quero que vocês falem com maior orgulho do que vocês tiveram até hoje. Sabe por que? Porque meu objetivo é fazer o América voltar a ser o América que todos nós aprendemos a amar, respeitar e ver o América, futebolisticamente falando, no topo de tudo. Queremos o América na primeira divisão do Rio e disputando competições nacionais”, completou.

América campeão do mundo

Muito se comenta da Copa Rio de 1951 e 1952 como os primeiros Campeonatos Mundiais. Mas pouco se fala da ‘International Soccer League’, disputada em Nova Iorque, nos EUA, entre 1960 e 1965, com títulos para Bangu e América.

Então, da mesma forma que o Palmeiras e Fluminense reivindicam os títulos internacionais de 1951 e 1952, o América também teria esse direito.

E como a gente sabe que as promessas feitas por políticos são consideradas mais intenções do que compromissos, o reconhecimento desse título seria, talvez, o caminho mais fácil para Romário começar a atingir os seus objetivos no “Mequinha”.

