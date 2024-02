Quem acumulou a maior fortuna na carreira esportiva, Neymar ou Ayrton Senna?

Neymar é o 17º atleta do mundo em faturamento, mas o grande Ayrton Senna estaria no mesmo patamar

No livro “The Life of Senna” (“A Vida de Senna”), de autoria do jornalista britânico Tom Rubython, Ayrton Senna teria construído, ao longo de sua carreira, uma fortuna de aproximadamente US$ 400 milhões. Esse valor, devidamente corrigido pela inflação, equivaleria a cerca de US$ 828 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões).

Surge, então, uma interessante comparação – lembrada no site horadavelocidade.com.br – com o patrimônio de Neymar, atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita. O nosso camisa 10 é o único brasileiro presente na lista dos 40 atletas mais ricos do mundo, elaborada pela Statist, uma plataforma global de dados e inteligência empresarial. Em em agosto de 2023, Ney era o 17º, com fortuna estimada em US$ 860 milhões (R$ 4,2 bilhões). Esse ranking é liderado por Michael Jordan (basquete) – US$ 3,3 bilhões. Veja a seguir o Top-40.

Ou seja, nesse quesito dos mais endinheirados, Ayrton Senna, que morreu há 30 anos, estaria no mesmo patamar de Neymar.

Confira o Top-40 do Statist

1º – Michael Jordan (basquete) – US$ 3,3 bilhões

2º – Tiger Woods (golfe) – US$ 2,5 bilhões

3º – Arnold Palmer (golfe) – US$ 1,7 bilhão

4º – Jack Nickalus (golfe) – US$ 1,63 bilhão

5º – Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 1,58 bilhão

6º – LeBron James (basquete) – US$ 1,53 bilhão

7º – Lionel Messi (Futebol) – US$ 1,48 bilhão

8º – Floyd Mayweather (boxe) – US$ 1,41 bilhão

9º – Roger Federer (tênis) – US$ 1,38 bilhão

10º – Phil Mickelson (golfe) – US$ 1,36 bilhão

11º – Michael Schumacher (automobilismo) – US$ 1,31 bilhão

12º – David Beckham (futebol) – US$ 1,28 bilhão

13º – Kobe Bryant (basquete) – US$ 1,05 bilhão

13º – Shaquille O’Neal (basquete) – US$ 1,05 bilhão

15º – Greg Norman (golfe) – US$ 1 bilhão

16º – Mike Tyson (boxe) – US$ 880 milhões

17º – Neymar (futebol) – US$ 860 milhões

18º – Kevin Durant (basquete) – US$ 850 milhões

19º – Lewis Hamilton (automobilismo) – US$ 790 milhões

20º – Alex Rodriguez (beisebol) – US$ 750 milhões

21º – Manny Pacquiao (boxe) – US$ 730 milhões

22º – Tom Brady (futebol americano) – US$ 690 milhões

22º – Jeff Gordon (automobilismo) – US$ 690 milhões

24º – Geroge Foreman (boxe) – US$ 680 milhões

24º – Valentino Roddi (motovelocidade) – US$ 680 milhões

24º – Peyton Manning (futebol americano) – US$ 680 milhões

27º – Oscar de la Hoya (boxe) – US$ 670 milhões

28º – Rafael Nadal (tênis) – US$ 660 milhões

29º – Stephen Curry (basquete) – US$ 660 milhões

30º – Derek Jeter (beisebol) – US$ 650 milhões

31º – Ernie Els (golfe) – US$ 850 milhões

32º – Dale Earnhardt (automobilismo) – US$ 620 milhões

32º – Conor McGregor (MMA) – US$ 620 milhões

32º – Magic Johnson (basquete) – US$ 620 milhões

35º – Kevin Garnett (basquete) – US$ 610 milhões

35º – Fernando Alonso (automobilismo) – US$ 610 milhões

35º – Gary Player (golfe) – US$ 610 milhões

38º – Evander Holyfield (boxe) – US$ 600 milhões

38º – Serena Williams (tênis) – US$ 600 milhões

40º – Andre Agassi (tênis) – US$ 590 milhões

