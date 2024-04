Presidente do Mercado Livre compara a economia da Argentina a um ex-atleta, “obeso e viciado em drogas”

O empresário argentino Marcos Galperín, presidente e CEO do Mercado Livre, em entrevista ao ‘The Economist’, sustentou que a economia argentina é como um atleta que soube ser o melhor do mundo, “mas hoje é obeso, viciado em drogas, tem câncer, AIDS e é alcoólatra”.

Além disso, afirmou que o presidente Javier Milei “teve um início impressionante”, e destaca o superávit financeiro do primeiro trimestre, a queda da inflação e a crescente confiança dos mercados.

“Agora tiraram o álcool e as drogas, mas isso também é difícil e doloroso”, afirma, continuando com a metáfora do atleta e em referência à recessão provocada pelos cortes draconianos nas despesas públicas.

Ainda há muito a fazer: “O paciente ainda tem câncer, AIDS e obesidade, porque para mudar isso é preciso reformar muita coisa”.

Apesar da sua análise sombria da situação, Galperín reconhece que as possibilidades de sucesso de Milei na reforma da economia aumentam dia a dia.

