Pedrinho, presidente do Vasco, segue se aproximando da Crefisa; é namoro ou amizade?

Num momento em que existe uma queda-de-braço com a 777 Partners, aumentam os rumores de a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, entrar no circuito

Na semana passada, o novo presidente do Vasco, Pedrinho – que ainda nem completou um mês de mandato – recebeu uma notificação da 777 Partners para não se manifestar sobre assuntos que dizem respeito à SAF vascaína. A empresa norte-americana – que, por meio da Sociedade Anônima do Futebol passou a ser a principal acionista do clube carioca – não gostou de alguns posicionamentos recentes do presidente.

Pedrinho, ex-jogador do próprio Vasco e ex-comentarista da Globo, postou um vídeo em suas redes sociais negando informações sobre uma possível ruptura com a 777, mas, ao contrário do podemos supor, o clima no Vasco da Gama está “irrespirável”.

“Tem circulado uma notícia de que tem tido briga, ruptura, mas não tem nada disso. Não é porque eu não participei do planejamento do futebol que isso pode gerar qualquer briga ou confusão. A nossa gestão tem por característica ser mais proativa, ter iniciativa, fiscalizar, cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma alguma somos beligerantes, só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre buscando o diálogo”, disse Pedrinho.

Paralelamente a essa discussão com a turma da 777, circula também nas redes sociais o possível entendimento entre Pedrinho e José Roberto Lamacchia, que vem a ser o marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e, naturalmente, sócio-proprietário da Crefisa.

Pedrinho também viu-se na obrigação de se explicar sobre esse assunto, e disse que tem uma ótima relação com Lamacchia, “mas temos conversado apenas sobre a modernização de São Januário. Que isso fique claro”, ressaltou. Quase ninguém acreditou nisso.

O fato é que está tudo muito estranho no Vasco da Gama. Não é comum o presidente do clube levar um “chega pra lá” do pessoal da SAF. O fato é que a gestão da 777 Partners nunca esteve tão contestada.

Muito antes da eleição da nova diretoria, que elegeu Pedrinho presidente com mandato até 2026, já havia um movimento de outros candidatos para interromper o contrato com a 777.

Euriquinho Miranda

Eurico Brandão, conhecido como Euriquinho, filho do lendário cartola vascaíno Eurico Miranda, chegou a fazer campanha para assumir a presidência do Vasco, mas, na reta final da disputa, acabou abrindo mão do sua candidatura.

Antes dessa desistência, Euriquinho, numa entrevista ao canal ESPN, “soltou os cachorros” pra cima da 77 Partners:

“Diante de todas as polêmicas que estão sendo ventiladas, em tudo o que foi feito, desde o início do processo, é primordial que a gente abra o contrato e que as pessoas realmente saibam o que foi feito, entendam o que foi feito. Até para, se realmente estiver tudo certo, continue com um caminho mais tranquilo”, disparou.

O filho de Eurico enfatizava que a SAF estava sendo um caminho muito difícil porque muitas coisas foram escondidas: ”Esse é um dos grandes problemas que precisa ser resolvidos. Com a abertura completa do contrato, as pessoas realmente vão ser esclarecidas e podem seguir, ou não, de acordo com o que lá estiver, se realmente não estiverem cumprindo as coisas, responsabilizar as pessoas que tenham feito algo de errado e, se for o caso, de erros graves na formação dessa SAF, aí se buscar um rompimento”, complementou na época.

