Parece que o “Sobrenatural de Almeida”, enfim, está jogando em favor do Fluminense

Mas, por via das dúvidas, ainda não é hora de cantar “ah, Manchester City, pode esperar, a tua hora vai chegar!”

Alguns tricolores da nova geração talvez nem saibam do que se trata, mas o “Sobrenatural de Almeida” foi um personagem criado pelo jornalista, escritor e romancista Nelson Rodrigues, um dos torcedores mais famosos da história do Fluminense.

O “Sobrenatural de Almeida” seria uma espécie de fantasma, responsável por tudo de ruim que acontecesse contra o Fluminense Football Club. Era o grande vilão que jogava contra, ou seja, fazia de tudo para atrapalhar o tricolor carioca. Esse fantasma manipulava resultados, dava um jeito de algum guerreiro pisar em falso, desviava a direção da bola e até distraia o juiz.

Pois agora o tal “Sobrenatural de Almeida” está jogando com a camisa do Fluzão, em favor do tricolor, naturalmente.

Por que estou fazendo uma associação positiva a esse fantasminha do passado? Porque identifiquei pelo menos três situações nessa monumental vitória do Fluminense sobre o Internacional que podem significar sinais positivos para a conquista inédita da Copa Libertadores. A saber:

1)- Ener Valência poderia ter liquidado o jogo no 2º tempo, mas chutou pra fora. Igualzinho a Diego Souza, do Vasco, que, em 2012 – também na semifinal – perdeu um gol na cara do goleiro Cássio. O título do Timão teria sido garantido naquele lance, lembra?

2)- E na final do Corinthians contra o Boca, Romarinho empatou o jogo com um gol muito parecido com o de John Kennedy (foto em destaque). Invadiu a área e, com uma frieza incomum para um jovem atacante, deu um toque por cima do goleiro;

3)- Por fim, podemos dizer que o que o Fluminense fez ontem com o Inter foi quase a mesma coisa que o Flamengo fez com o River, na final de 2019. Estava perdendo até os 80 min, mas – de forma fulminante e até surpreendente – conseguiu uma virada sensacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posso estar enganado, mas isso só pode ter sido obra do “Sobrenatural de Almeida”, que resolveu, enfim, dar uma mãozinha ao Fluminense.

Mas, por via das dúvidas, ainda não é hora de cantar “ah, Manchester City, pode esperar, a tua hora vai chegar!”

Por favor, não.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.