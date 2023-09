Palmeiras lidera o Sócio Torcedor. Veja se o seu time está no top-10

Estima-se que existem 1,2 milhões de usuários ativos no “Torcedômetro”, em clubes das séries A e B do futebol brasileiro

Lançado no Brasil na metade da década passada, o programa Sócio-Torcedor transformou-se rapidamente num case de sucesso e passou a contribuir de forma decisiva para aumentar as receitas dos clubes.

Estima-se que existem 1,2 milhões de usuários ativos nesse tipo de plano em clubes das séries A e B do futebol brasileiro. Os pacotes buscam premiar os pagadores mensais com preços de ingressos mais baixos, prioridade na compra e exclusividade e descontos em produtos e experiências dos clubes.

Mas o programa sofreu uma queda brutal durante a pandemia. Os números despencaram, mas, pouco a pouco, está começando a dar sinais de recuperação.

Atualmente, a liderança do “Torcedômetro” está em poder do Palmeiras, com 185.338 associados, segundo levantamento feito pelo site da rádio Itatiaia-MG, ressaltando-se que os números de Corinthians e Vasco não foram atualizados pelos próprios clubes.

O top-10

1° Palmeiras – 185 mil

2° Internacional – 120 mil

3º – Corinthians – 116 mil

4º– Grêmio – 113 mil

5º – Flamengo – 103 mil

6º – Atlético-MG – 85 mil

7º – Fluminense – 66 mil

8º – Botafogo – 61 mil

9º – São Paulo – 60 mil

10º – Vasco – 56 mil

