Palmeiras assume liderança do ranking da Conmebol; Flamengo perde uma posição

O Palmeiras é o novo líder do ranking da Conmebol, atualizado pela entidade sul-americana nesta segunda-feira (18). O Verdão acumula 9532,6 pontos, superando o River Plate, que detinha a liderança em 2023.

A Conmebol, sempre muito “generosa” com os argentinos, mantém o River em segundo (8934,8 pontos), e o Boca Juniors em terceiro (8871,7 pontos).

O Flamengo, que era o 3º em 2023, caiu uma posição e ocupa a 4ª colocação após a atualização da entidade. O Rubro-Negro possui 8183,5 pontos.

Dentro do top 10, entre os brasileiros, também estão o Athletico-PR, em 6º com 5348,6 pontos, o Grêmio, em 7º com 4908, e São Paulo, em 9º com 4825,2.

O top-10 da América do Sul

1º) 9.532,6 – Palmeiras (BRA), +1

2º) 8.934,8 – River Plate (ARG), -1

3º) 8.871,7 – Boca Juniors (ARG), +1

4º) 8.183,5 – Flamengo (BRA), -1

5º) 5.741,2 – Nacional (URU), +1

6º) 5.348,2 – Athletico-PR (BRA), +1

7º) 4.908,0 – Grêmio (BRA), -2

8º) 4.849,9 – Peñarol (URU), igual

9º) 4.825,2 – São Paulo (BRA), igual

10º) 4.692,4 – Olimpia (PAR), +4

Top-10 dos brasileiros no ranking

1º) 9.532,6 – Palmeiras (1º; +1)

2º) 8.183,5 – Flamengo (4º; -1)

3º) 5.348,6 – Athletico-PR (6º; +1)

4º) 4.908,0 – Grêmio (7º; -2)

5º) 4.825,2 – São Paulo (9º; igual)

6º) 4.560,6 – Internacional (11º; +7)

7º) 4.502,2 – Fluminense (12º; +20)

8º) 4.202,2 – Atlético-MG (14º; -3)

9º) 4.194,4 – Santos (15º; -5)

10º) 3.429,9 – Corinthians (22º; +2)

