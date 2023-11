Os bolsonaristas Daniel Alves, Ronaldinho e Vitor Belfort perdem diplomas de “embaixadores do turismo”

Ao todo, 15 celebridades brasileiras nomeadas pela Embratur no governo passado foram avisadas do desligamento

O programa Embaixadores do Turismo Brasileiro, que existe desde a década de 80, e já contou com personalidades como Pelé, acaba de passar uma “vassoura” na lista de personalidades convidadas pelo ex-presidente Bolsonaro para participar de suas campanhas.

As 15 celebridades brasileiras nomeadas pela Embratur como “embaixadores do turismo” foram avisadas do desligamento. A informação é de Lauro Jardim, em O Globo.

No texto do comunicado, a agência agradece “os relevantes serviços prestados por V. S.ª à Embratur na promoção dos destinos turísticos brasileiros”.

Quem aceita o título é convidado a participar de eventos e campanhas publicitárias que promovem o turismo do Brasil no exterior. A atual gestão, comandada por Marcelo Freixo, não realizou nenhuma ação com os embaixadores nomeados pela gestão passada.

O listão de dispensa

Ronaldinho Gaúcho

Roberto de Assis (Irmão de Ronaldinho)

Amado Batista (cantor)

Richard Rasmussen (biólogo)

Bruno e Marrone (cantores)

Romero Britto (pintor)

Vitor Belfort (lutador)

Frederico Lapenda (produtor de filmes e lutas)

Carlos Massa, o “Ratinho” (apresentador de TV)

Álvaro Garnero (empresário e apresentador)

Renzo Gracie (lutador e empresário)

Daniel Alves (ex-jogador)

Zezé Di Camargo (cantor e compositor)

Pedro Scooby (surfista)

