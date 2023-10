Os 7 “pecados capitais” que estão levando do Palmeiras do céu ao inferno

O time que hoje enfrenta o vice-lanterna Coritiba, precisa começar a reagir para evitar o risco de ficar fora da zona da Libertadores

O que está havendo com o Palmeiras? O atual campeão brasileiro enfileirou uma série quatro de derrotas consecutivas, e agora corre até o risco até de ficar de fora da zona da Libertadores.

Para que se tenha uma ideia, a última vitória do Verdão este ano aconteceu no dia 15 de setembro (1 x 0 no Goiás), e, de lá para cá, foi só decepção e frustração. A mais recente foi a derrota para o Atlético-MG, no Allianz Parque.

Anotamos a seguir os 7 “pecados capitais” que estão levando o Verdão do céu ara o inferno:

1)- A contusão de Dudu, o jogador mais bem pago do País, com salário de R$ 2 milhões, desmontou o time. O atleta sofreu uma grave contusão no final de agosto, no jogo contra o Vasco. Foram diagnosticadas lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior. Abel nunca encontrou um substituto para o baixinho;

2)- Na virada do semestre, alguns craques palmeirenses, como Rony e Gomez, foram sondados pelo futebol árabe com propostas milionárias. O clube decidiu blindá-los e não deu a menor chance para negociações. Isso de alguma forma gerou insatisfação, porque os atletas perderam a chance de fazer o “pé de meia”;

3)- Com os maus resultados, aumentou a pressão em cima da Comissão Técnica, principalmente do diretor de futebol Anderson Barros, uma figura muito querida do elenco. Parte dos torcedores culpa Barros pela demora na indicação de reforços para a diretoria contratar;

4)- Abel Ferreira, sempre muito nervosinho na beira do campo, foi mais uma vez julgado e punido com dois jogos de suspensão pela Comissão Disciplinar do STJD, por dizer que o Palmeiras foi “roubado” na partida contra o Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está se transformando no “rei do chilique”;

5)- Esse mesmo Abel Ferreira que tem se mostrado um técnico preconceituoso com os jovens atletas da base. Talentos como Endrick, Kevin e Luis Guilherme são quase ignorados por ele. No caso de Endrick (que será o camisa 9 do Real Madrid a partir de 2024) ele um dia certamente será lembrado como o treinador que não soube aproveitá-lo;

6)- A derrota nos pênaltis para o Boca Juniors na Libertadores da América foi um golpe duríssimo para todos. O time que fez a melhor campanha na fase de grupo tinha tudo para avançar, depois de arrancar um empate em Buenos Aires. Mas, no jogo da volta, com o apoio da torcida, deu uma baita de uma “amarelada”. Foi um baque. Percebe-se que Abel Ferreira ainda está tentando “juntar os cacos”, mas as sequelas são muitas;

7)- Por fim, a desastrosa postura da presidente Leila Pereira numa entrevista coletiva, em que mostrou-se arrogante e desinformada em relação à própria história do Palmeiras. Não está descartada a hipótese de impeachment.

