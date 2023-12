O que o Estádio do Pacaembu tem a ver com o fascismo de Mussolini?

Inaugurado em abril de 1940 por Getúlio Vargas, a fachada do Pacaembu remete ao estilo da arquitetura fascista na Itália

Nesta última semana do ano, caminhando com um amigo italiano, jornalista, pela Praça Charles Miler, em São Paulo, nas imediações do Pacaembu, fui advertido por ele com uma indagação pra lá de intrigante:

“Você sabia que essa arquitetura da fachada e o tipo de letra (Paulo Machado de Carvalho, o nome oficial do estádio) remetem tristemente ao um estilo usado na época do fascismo pelo ditador Benito Mussolini?”, perguntou.

Não! Eu não tinha a menor ideia, mas fui pesquisar no Google e constatei que Pacaembu é, de fato, um exemplo da arquitetura fascista. O estádio foi projetado e construído pelos arquitetos Ricardo Severo e Arnaldo Vilares, inaugurado em 27 de abril de 1940, com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas, acompanhado do interventor Ademar de Barros e do prefeito Prestes Maia.

Naquela época, o Brasil de Getúlio Vargas não havia se decidido ainda entre o apoio ao Eixo ou aos Aliados. A arquitetura foi preservada, de acordo com o projeto original de Werner March, arquiteto próximo a Hitler. Nas imagens abaixo, dá para perceber as semelhanças com o Pacaembu.

O fascismo na Itália foi um período em que o país foi governado por um partido político conservador, radical e de extrema-direita, de 1922 e 1943, embora tenha se sustentado no poder, de alguma forma, até 1945.

Liderado por Benito Mussolini, o fascismo se aproveitou do cenário de incerteza em que vivia a Itália no pós-Primeira Guerra Mundial. Como enfatizou o meu amigo italiano, foi um período muito triste, porque o governo Mussolini usava da violência para alcançar os seus objetivos e cresceu consideravelmente violentando os socialistas na Europa.

Impossível não perceber o quanto essa lembrança foi impactante para um italiano que apenas caminhava nas imediações de Higienópoles e Pacaembu, dois dos mais tradicionais bairros da cidade de São Paulo.

Em tempo: Benito Mussolini foi executado no final da Segunda Guerra Mundial.

AINDA EM TEMPO…

O estádio do Pacaembu, em obras desde 2021, tem como previsão oficial ser reaberto em menos de um mês, no dia 25 de janeiro deste 2024, para sediar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, imagens feitas pelo R7 – parceiro do Jornal de Brasília – nesta terça-feira (26), põem em dúvida se o estádio tem condições de receber um evento nas próximas semanas

