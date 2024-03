“O que faltou na Seleção de Dorival foi um meia como PH Ganso”

Jornalista e torcedor escreve para a coluna e dá pitacos inteligentes sobre o futuro da Seleção Brasileira

Por Vicente Limongi Netto*

Boa sorte ao técnico Dorival Júnior. Lista repleta de novidades. Bom o retorno de Paquetá. Embora brilhando no clube, não significa que na seleção o calouro convocado alcance sucesso fácil.

Fernando Diniz perdeu e caiu, porque exagerou com novatos sem qualidades para jogar com a amarelinha. Seleção não treina, jogadores se conhecem no hall do hotel.

Ninguém teme mais o Brasil. Foi-se o tempo de Nilton Santos, Garrincha, Gerson, Pelé, Rivelino e companhia. Craques sem aspas.

Nessa linha, não vejo nenhum meia chamado por Dorival, mais cerebral e com mais qualidades técnicas do que o esquecido Paulo Henrique Ganso. Com 32 anos de idade, Ganso tem a virtude rara de descobrir espaços para enfiar bolas magistrais.

Antes da bola chegar, já sabe o que fazer com ela. Meio de campo brasileiro é monótono, sem inspiração. Dorival está careca de saber disso. Conquistaram títulos juntos, no Santos.

Vicente Limongi Netto é jornalista, aposentado pelo Senado Federal

