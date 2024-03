Além de “meia-boca”, a Seleção tem também um jogador suspeito de corrupção; entenda o caso

O ex-flamenguista Lucas Paquetá, hoje no West Ham, é investigado por suposto envolvimento com a máfia das apostas esportivas

Nesta sexta-feira (1/3), logo após o anúncio da primeira convocação do técnico Dorival Júnior, comentei (em vídeo no Instagram do Jornal de Brasília) que “para quem já teve Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, a Seleção, hoje em dia, é um monte de jogador meia-boca”.

Isso é fato. Claro que a culpa não é de Dorival. E, a rigor, nem podemos exigir que o treinador tenha a obrigação de ganhar o hexa.

Mas essa Seleção tem um problema a mais: um dos convocados está encrencado com a Justiça da Inglaterra, por suposto envolvimento na manipulação de resultados.

Estamos falando de Lucas Paquetá, jogador do West Ham, que está sendo investigado pela Sports Radar, um órgão fiscalizador de ações suspeitas no âmbito das apostas esportivas,

De acordo com o documento, foi identificado um volume incomum de apostas casadas em duas partidas realizadas no mesmo dia, 12 de março de 2023. Uma seria do campeonato inglês, e outra do espanhol. Nelas, as previsões eram de que Paquetá receberia um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa; e Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, também seria advertido com um amarelo no confronto entre o Real Betis, seu ex-time, e o Villareal. Ambos os atletas tomaram os cartões amarelos.

Segundo informa o GE, o prazo para a conclusão da investigação da Federação Inglesa era no dia 11 de outubro de 2023, um mês após o depoimento prestado por Paquetá. No entanto, ainda em outubro, a federação solicitou que novas provas fossem anexadas ao processo, o que estendeu o prazo. A nova data para um parecer final se o caso avançará para um inquérito ou será arquivado não foi divulgada. Desde então, não houve nenhuma novidade.

“O caso do Paquetá é simples. Ele segue jogando normalmente. Não houve qualquer tipo de punição em cima dele. Portanto, uma situação que não diz respeito a nós, ele é um atleta de altíssimo nível. E não tem qualquer tipo de investigação, acusação em curso, pelo menos por agora, então não seremos nós que vamos determinar isso, pelo contrário”, disse Rodrigo Caetano, diretor de Seleções.

Pode parecer simples, mas não é, não – até por que, ao contrário do que diz o cartola, existe, sim, uma investigação em andamento. E se amanhã ou depois de amanhã ficar provado que ele, de fato, estava envolvido com a máfia das apostas?

Atletas que já foram punidos por esse crime

* Atacante Ygor Catatau, ex-Sampaio: foi banido do futebol;

Meia Gabriel Tota, ex-Juventude e Ypiranga-RS: foi banido do futebol;

* Goleiro Matheus Gomes, ex-Olaria e Sergipe: foi banido do futebol;

* Lateral-direito Paulo Miranda, ex-Grêmio e Juventude: suspenso por 720 dias;

* Lateral-esquerdo Moraes, ex-Juventude e Atlético-GO: suspenso por 720 dias;

* Zagueiro Paulo Sérgio, ex-Sampaio e Operário-PR: suspenso por 600 dias;

*Lateral-direito Mateusinho, ex-Sampaio: suspenso por 600 dias;

* Meia André Luiz, ex-Sampaio e Ituano: suspenso por 600 dias;

*Meia Fernando Neto, ex-Operário-PR: suspenso por 360 dias;

* Zagueiro Kevin Lomónaco, ex-Red Bull Bragantino: suspenso por 360 dias;

* Zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos: suspenso por 360 dias.

