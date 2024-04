O dia em que Luciano do Valle “soltou os cachorros” contra a mídia paulista

A morte de Luciano do Valle, um dos mais importantes narradores esportivos da história da TV brasileira, completou 10 anos e ele foi alvo de centenas de homenagens nas redes sociais. Luciano morreu em Uberlândia (MG) por conta de uma parada cardíaca, na véspera de comandar mais uma transmissão de futebol.

Pra mim, sem dúvida nenhuma, Luciano foi o maior de todos os narradores esportivos. Era daqueles que não tinham papas na língua. Lembro do tempo em que trabalhávamos na afiliada Band, no Recife, em 2008, e ele, por alguma razão, estava chateado com o comportamento da imprensa paulista, e mandou esses torpedos aí.

Sobre o diploma de jornalismo

A discussão sobre diploma de jornalista para atuar na mídia esportiva, na verdade, deixou de ser relevante. Há anos o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o diploma de não é obrigatório para exercer a profissão.

Na época, votaram contra a exigência do diploma o relator Gilmar Mendes e os ministros Carmem Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Carlos Ayres Britto, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Celso de Mello. Março Aurélio defendeu a necessidade de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão. Os ministros Joaquim Barbosa e Carlos Alberto Menezes Direito não estavam presentes na sessão.

Sobre a situação dos atuais cursos superiores, o relator afirmou que a não obrigatoriedade do diploma não significa automaticamente o fechamento dos cursos. Segundo Mendes, a formação em jornalismo é importante para o preparo técnico dos profissionais e deve continuar nos moldes de cursos como o de culinária, moda ou costura, nos quais o diploma não é requisito básico para o exercício da profissão.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]