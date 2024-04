O alerta do filho de Eurico Miranda: “O Vasco pode acabar em 2 anos!”

Um dia após o Vasco passar vergonha na quarta rodada do Brasileirão – onde foi goleado pelo Criciúma por 4 x 0, no estádio de São Januário – explodiu outra polêmica dentro do clube carioca: Euriquinho, filho de Eurico Miranda, o mais famoso cartola cruzmaltino, deu entrevista à CNN Brasil, e fez uma previsão sinistra: “O Vasco corre risco de declarar falência”.

Anotamos a seguir alguns trechos da entrevista de Euriquinho:

Falência

“No máximo daqui a dois anos estaremos discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco está com prazo de validade. O Vasco vai acabar, se não tiver uma mudança radical. Pode anotar”.

Contrato da SAF

“Ninguém teve acesso ao contrato. Cinco pessoas têm acesso ao contrato na gestão do Pedrinho. Para ter acesso, você precisa assinar um documento em que você não pode falar sobre o que você leu. Ou seja, não adianta nada”.

Leram e não entenderam

“O contrato foi feito para amordaçar as pessoas. O Vasco foi vendido com 15 pessoas lendo o contrato em partes, cada uma lia uma parte, e elas não podiam falar entre si”.

Futuro sombrio

“O Vasco teve aportes financeiros nos últimos dois anos, e no ano que vem acabam os aportes. Se com esses aportes o Vasco está apresentando isso o que a gente está vendo, tem passado essas vergonhas, imagina quando o dinheiro acabar”.

A grana vai sumir

“O dinheiro vai acabar, e não foram solucionados os problemas das dívidas, de recuperação judicial. No final, quem pede recuperação judicial e não cumpre, vai à falência. O Vasco vai falir em dois anos se não tiver uma mudança radical”.

O Vasco não estava morrendo

“Por conta desse discurso de que o Vasco estava falido, de que não tinha mais solução, as pessoas aceitavam qualquer coisa. O Vasco não estava morrendo. As mesmas dívidas que tinha, continua tendo. Depois que vendeu, ninguém pagou ninguém”.

Pedrinho foi enganado

“Pedrinho (o atual presidente, que não apita nada) é um cara sério, tem bons propósitos, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Ele defendeu essa venda enganado. Alguém contou uma história para ele, e ele acreditou. Hoje ele viu que não foi bem assim, que não foi feito da maneira que passaram”.

