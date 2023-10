Nunca a liderança do Campeonato Brasileiro esteve tão ameaçada

Com o Verdão embalado e o adversário “em depressão”, o confronto entre Botafogo x Palmeiras será um jogo com cara de decisão

Houve um momento neste Brasileirão em que o técnico Abel Ferreira “jogou a toalha”. Disse que o título já estava assegurado para o Botafogo e que o Palmeiras iria dar prioridade à Libertadores.

As coisas mudaram tanto que, neste quarta-feira (1/11), o jogo entre Botafogo x Palmeiras, no Rio, será uma espécie de decisão antecipada.

Esse confronto direto acontece num momento crucial para as duas equipes, porque – após os resultados do fim de semana – a distância do líder (Botafogo) para o segundo colocado (Palmeiras) foi reduzida para seis pontos.

O torcedor botafoguense tem motivos de sobras para ficar preocupado. O Palmeiras engrenou três vitórias seguidas, sendo que, numa delas, aplicou uma humilhante goleada no São Paulo. Isso dá moral a qualquer um.

O Botafogo, que perdeu para o Cuiabá, dentro de casa, está visivelmente abalado. O time que fez uma campanha irreversível no primeiro turno, caiu tanto de produção no returno que, na soma dos pontos, ocuparia apenas o 16º lugar.

O Fogão ainda é, matematicamente, o grande favorito, com 81% de chances, segundo o Infobola. Palmeiras e RB Bragantino aparecem em segundo lugar, ambos com 7% de possibilidades.

Só que, neste momento – e na véspera de enfrentar o Botafogo – o Verdão está embalado. Neste momento, o português Abel Ferreira jamais repetiria aquele palpite em que apontava o alvinegro carioca como virtual campeão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.