Neymar xingou o presidente da CBF e ameaçou não ir para Montevidéu, diz radialista

Segundo José Carlos Araújo, da Rádio Tupi, tudo aconteceu na Arena Pantanal, depois que Neymar foi atingido por um saco de pipoca. Veja vídeo

Neymar estava acima do peso e fora de forma no jogo do Brasil com a Venezuela, e, por isso mesmo, fez uma das suas piores partidas pela Seleção. Parecia também – como falamos aqui na coluna – querer forçar um cartão amarelo para ganhar uns dias de folga.

Pois agora ficamos sabendo, segundo o narrador José Carlos Araújo, o “Garotinho” da Rádio Tupi-RJ, que Neymar – após ser atingido por pipocas de torcedores – teria xingado o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Clique aqui e veja o vídeo postado por José Carlos Araújo.

“Depois de terminar o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado e levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo… e que não deveria trazer a gente (seleção) para esse lugar para se sujeitar a essas coisas e ser agredido pelo público”, disse o radialista.

“O Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Seguraram ele na hora, aí o Neymar ameaçou: ‘Não vou a Montevidéu’ e contornaram também. O Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, e agora quer escolher os lugares que a seleção quer jogar”, complementou.

Ainda segundo o radialista, só a Rede Globo teria gravado esse xilique de Neymar em Campo Grande, mas que foi convencida pela CBF a não exibi-las.

