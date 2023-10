Neymar vai passar um ano sem jogar, mas ganhará mais de R$ 850 milhões nesse período

Diferentemente de outros craques como Messi e CR7, que quase nunca se lesionam, esse foi o 30º problema físico de Neymar em sua carreira

Em comunicado divulgado de forma conjunta pelo Al Hilal e pela CBF, foi confirmado que a contusão de Neymar é grave, com necessidade de intervenção cirúrgica. Ele terá que passar por cirurgia no joelho esquerdo após se lesionar nesta terça-feira (17), no jogo contra o Uruguai.

Neymar teve ruptura de ligamento cruzado anterior e também ruptura do menisco. Com isso, o camisa 10 do Brasil poderá ficar até um ano fora dos campos.

Na prática, isso significa dizer que o Al Hilal, com quem assinou contrato de dois anos, amargará um prejuízo de 160 milhões de euros (cerca de R$ 852 milhões), já que o seu contrato de dois anos é de 320 milhões de euros, incluindo salário, luvas e acordos comerciais.

Uma lista de problemas

Diferentemente de outros craques como Messi e CR7, que quase nunca se lesionam, esse foi o 30º problema físico de Neymar em sua carreira. Veja a lista:

Pé direito: sete lesões

Coxa esquerda: sete lesões

Coxa direita: cinco lesões

Pé esquerdo: quatro lesões

Costelas: duas lesões

Joelho esquerdo: uma lesão

Lombar: uma lesão

Outros: 3 (Caxumba, COVID e Desgaste Muscular)

A nota do Al Hilal e da CBF

O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

