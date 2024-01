Neymar responde aos que o chamam de gordo: “Chupa, haters! Atura ou surta”

Jogador foi vítima de memes, após aparecer no aniversário de Romário, aparentemente fora de forma

Neymar foi alvo de críticas e memes neste início de semana, após aparecer no aniversário de Neymar, aparentemente fora do peso. O assunto chegou a ganhar destaque internacionalmente, como o jornal Ovacion, do Uruguai, que proclama: “O surpreendente câmbio físico de Neymar”.

Hoje Neymar foi às redes sociais rebater os críticos e mostrar que está treinando, enquanto se recupera de uma lesão no joelho, sofrida ano passado durante um jogo da Seleção Brasileira. O jogador admite estar com uns quilinhos, mas dispara: “Gordo, não”.

“Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza, mas gordo, acho que não! Chupa, haters! Atura ou surta”, disparou o jogador de futebol ao exibir o abdômen malhado. Em tempo: “haters” significa “odiadores”.

O vídeo do jogador se defendendo rapidamente viralizou na web. No antigo Twitter, os termos “Neymar gordo” e “Neymar Fat” (gordo em inglês) também estão nos recomendando quando se digita o nome do camisa 10 do Al-Hilal.

