Nenhuma das maiores casas de apostas segue todas as políticas de jogo responsável

A Lei nº 14.790, que regulamenta o mercado no país, traz algumas determinações, que devem ainda ser complementadas por portaria.

Entre as políticas obrigatórias há a proibição de menores de 18 anos e a necessidade que os operadoras de apostas monitorem limites de tempo e gastos.

O site Aposta Legal Brasil fez um levantamento comparando as políticas já adotadas por dez das maiores empresas que atuam hoje no mercado nacional.

O resultado mostrou que nenhuma cumpria todas as políticas indicadas por especialistas como importantes.

O que foi considerado

Para a comparação, consideramos sete políticas de jogo responsável tidas como importantes por especialistas em saúde mental e vício em jogos. Veja a lista completa na imagem abaixo.

Consideramos as dez maiores casas que atuam atualmente no mercado de apostas do Brasil.

O levantamento levou em conta políticas indicadas por profissionais da área, não obrigações por lei. As políticas obrigatórias ainda devem ser esclarecidas em portaria do Ministério da Fazenda.

Resultados

As empresas com melhor desempenho na lista foram a EstrelaBet e a Novibet, ambas com apenas uma das políticas analisadas faltando.

A Estrelabet só não possui a proteção a menores de 18 e a Novibet não apresenta um limite de apostas, recurso apresentado apenas pela Estrelabet entre todas as empresas analisadas.

Confira os detalhes na imagem abaixo e mais no link https://apostalegal.com/noticias/politicas-de-jogo-responsavel

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]