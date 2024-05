Na convocação para a Copa América, Dorival deve seguir com o seu “feijão com arroz”

O que esperar da convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira? Quero crer que o técnico Dorival Júnior não vai inventar muita moda. Vai fazer o seu velho “feijão com arroz”.

Dorival já deve ter fechado a sua lista para a Copa América e os amistosos que antecedem a competição (México, dia 7, e EUA, dia 12 de junho). Na sua primeira convocação, o treinador deu chances a novatos, como Lucas Beraldo e Savinho. Veteranos como Casemiro e Neymar ficaram de fora por lesões. Mas os resultados diante de Inglaterra e Espanha foram tão bons que dificilmente Dorival vai inventar alguma grande surpresa.

A menos que ele pudesse contar com Neymar, que ainda se recupera da grave lesão no joelho. Porem, o próprio médico da Seleção já afastou a possibilidade do jogador do Al-Hilal atuar na Copa América.

Então, a convocação desta sexta-feira certamente não reservará grandes “emoções”. A conferir.

Um dos maiores desafios de Dorival Júnior nessa fase atual da Seleção Brasileira será com o desempenho de Vinícius Jr. Nesta quarta-feira (8), na vitória do Real Madrid sobre o Bayner de Munique, o ex-flamenguista mostrou ao mundo que é o maior candidato à Bola de Ouro.

Três meses atrás, exatamente no dia 11 de fevereiro, Dorival estava no Santiago Bernabeu quando o Real goleou o Girona e Vinícius deu outro “recital”.

Lembro que o veterano treinador, que não é bobo nem nada, desceu ao vestiário para trocar uma ideia com Carlo Ancelotti. Foi para isso que ele viajou à Espanha naquela ocasião. Só o técnico italiano tem guardado o manual com o “modo de usar” de Vinícius Jr.

E sobre “feijão com arroz”…

Recorde-se que, mesmo tendo conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores, Dorival foi questionado no Flamengo sob o argumento de ter um estilo “muito feijão com arroz”. Ou seja, o Flamengo necessitava de algo mais refinado e por isso os cartolas foram atrás de um gringo, no caso o português Vitor Pereira, que foi um completo desastre.

“Se aquilo é um feijão com arroz, eu continuo acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente… Talvez um dia eles conheçam aí fora o que é um bom feijão com arroz no nosso país. Um feijão com arroz bem feito dá resultados e é muito saudável”, reagiu o treinador, quando questionado sobre o assunto.

