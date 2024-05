Futebol em 1 minuto: ninguém segura Vini Jr. na sua caminhada até a Bola de Ouro

Com uma atuação exuberante de Vinícius Jr, o Real Madrid derrotou o Bayern de Munique e disputará a sua 18ª final da Champions League, dia 1 de junho, contra o Borussia Dortmund e buscará a sua 15ª conquista.

Essa semifinal teve outros dois personagens distintos: o herói Joselu, um atacante espanhol nascido na Alemanha, que entrou nos minutos finais e marcou os dois gols da virada. E teve também o vilão: o extraordinário goleiro Manoel Nauer, que estava fechando o gol, e falhou num lance banal que permitiu a virada dos espanhóis.

