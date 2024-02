E Dorival, que não é bobo, foi à Espanha conhecer o “modo de usar” Vinícius Jr.

Coincidentemente, um mês atrás, quando Vini destruiu o time do Barça, demos esse conselho ao técnico da Seleção

Neste sábado (10), o técnico Dorival Jr. estava no Estádio Santiago Bernabeu e viu o show de Vinícius Jr., na goleada do líder Real Madrid sobre o “azarão” Girona.

Foi um show! O ex-flamenguista fez um golaço e deu uma assistência perfeita para Bellingham marcar.

Coitado do lateral-direito brasileiro Yan Couto, do Girona. Especulado recentemente como possível reforço do Real, o ala viveu um verdadeiro “pesadelo” ao tentar marcar Vinicius, levando um “baile” no Santiago Bernabéu. Depois do jogo ele caiu no choro.

“Jogando neste nível, Vinícius é o melhor do mundo e Bellingham o segundo”, derreteu-se o técnico Carlo Ancelotti, em matéria no jornal Marca.

“O melhor de todos no Bernabeu: golaço de Vinícius que pinta de branco a LaLiga”, disse o jornal Ás.

Dorival deve ter descido ao vestiário para “trocar uma ideia” com Carlo Ancelotti. Foi para isso que ele viajou à Espanha. Só o técnico italiano deve saber o segredo para fazer de Vinícius Jr um atacante imparável.

Coincidência ou não, no dia 15 de janeiro, depois que Vini marcou três gols na vitória do Real sobre o Barcelona, recomendei aqui na coluna Futebol Etc que Dorival corresse atrás de Ancelotti, exatamente para ter acesso ao “modo de usar” Vinícius Jr. Escrevi aqui naquela ocasião:

“Seria o caso de mandar Dorival Jr. para a Espanha, para ter uma conversa franca com Carlo Ancelotti, a fim de colher as informações necessárias para montar o esquema do Brasil em torno de Vinícius. Sim, esse é o “X” da questão. Temos um craque, um dos mais valorizados do futebol mundial, e simplesmente não lemos o manual de “modo de usar”. Isso é mais do que urgente. Que a CBF não perca tempo em tomar essa providência, para o bem (e a salvação) da própria Seleção Brasileira.

