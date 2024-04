Na altitude, o milionário time do Flamengo parou diante do Millonarios de Bogotá

Na estreia da Libertadores, o Flamengo não teve forças para superar o Millonarios, , e – mesmo com 1 jogador a mais durante o segundo tempo – cedeu o empate para o time colombiano. Mas o problema é que o Millonarios, do ponto de vista financeiro, é um time pequeno, comparado ao Flamengo.

Na verdade, o verdadeiro milionário que estava em campo em Bogotá era o Flamengo. Mas não deu, não,

