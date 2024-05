Mídia boliviana diz que o Bolivar “pagou caro pela ousadia no Maracanã”. Veja as manchetes

O Bolivar foi atropelado pelo Flamengo nesta quarta-feira (15), apesar de ter chegado ao Maracanã cheio de “marra”, pelo fato de ser líder do Grupo E, com 10 pontos.

A reação da mídia boliviana foi unânime: “O Bolívar morreu com a ideia de futebol ofensivo e pagou caro pela ousadia de pressionar o Flamengo no lendário Maracanã”.

“O técnico argentino Flavio Robatto não mudou seu estilo de jogl, apesar de jogar fora e contra um dos melhores times da América do Sul. O Flamengo aproveitou mostrou eficiência na transição rápida da defesa para o ataque, diminuiu os espaços, e teve facilidade para entrar na área de Carlos Lampe”, disseram os jornalistas de La Paz.

Manchetes bolivianas

