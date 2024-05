Flamengo alivia pressão, goleia o Bolívar e depende de si na Libertadores

IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo passeou no Maracanã e goleou o Bolívar por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã. Pressionado pelos resultados recentes na Libertadores, o rubro-negro foi melhor no confronto pela penúltima rodada da fase de grupos e ficou em situação mais tranquila no grupo.

Gerson foi o autor do primeiro gol aos 56 segundos de jogo. Foi o mais rápido do Fla no ano. Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro completaram o placar.

Com o resultado, o Flamengo chega aos sete pontos e joga por uma vitória simples para se classificar às oitavas. Além disso, torce por uma vitória do Palestino diante do Bolívar para avançar em primeiro lugar.

O rubro-negro é o segundo no Grupo E, que tem os bolivianos em primeiro, com 10, os chilenos em terceiro, com sete, e o Millonarios em último, com três.

O Fla só volta a jogar na Libertadores no dia 28, quando encerra a fase de grupos contra o Millonarios, em casa. Sem a rodada do Brasileirão, adiado, no fim de semana, o próximo adversário é o Amazonas pela Copa do Brasil na quarta-feira.

O Flamengo já entrou em campo sob cobranças. A torcida cantou que “para jogar no Mengo tem que ter disposição” e pediu raça antes de a bola rolar. No fim, comemorou o bom placar.

Arrascaeta foi a novidade no Flamengo. O uruguaio retornou ao time titular após lesão. Ele não entrava em campo desde a derrota para o Botafogo em 28 de abril. Lorran começou no banco de reservas.

Gabigol foi novamente muito pedido pela torcida. Já no começo do segundo tempo o atacante teve o nome gritado e Tite atendeu aos pedidos aos 24 minutos.

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Igor Jesus), Gerson e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). T.: Tite.

BOLIVAR

Lampe; Saavedra, Orihuela, Ordóñez e Sagredo; Justiniano, Saucedo, Vaca (Lucas Chávez) e Sávio; Patito Rodríguez (Henry Vaca) e Da Costa. T.: Flavio Robatto.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro (Uruguai)

VAR: Carlos Orbe (Equador)

Cartões amarelos: Gabigol (FLA), José Segredo, Sávio (BOL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gerson (1 minuto do primeiro tempo), Ayrton Lucas (aos 37 minutos do primeiro tempo), Everton Cebolinha (aos 42 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 10 minutos do segundo tempo).