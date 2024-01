Messi decide concorrer com Neymar e também terá o seu navio nos Estados Unidos

A bordo do maior navio de cruzeiro do mundo, Messi será homenageado neste início de ano como “Ícone do Ícone dos Mares”

Depois de toda a polêmica envolvendo o projeto “Ney Em Alto Mar”– uma farra marítima que envolveu os seus parças e subcelebridades – eis que surge um concorrente de peso para o craque brasileiro.

O argentino Lionel Messi será a imagem do lançamento do “Icon of the Seas”, o novo carro-chefe da prestigiada linha de cruzeiros Royal Caribbean International, reconhecida por ser uma das mais inovadoras no setor do turismo.

Este anúncio surge no âmbito de uma estratégia de parceria entre a empresa de cruzeiros e o Inter Miami CF, clube no qual Messi desempenha um papel fundamental e do qual a Royal Caribbean é uma das suas principais parceiras.

A bordo do maior navio de cruzeiro do mundo, Messi será homenageado como “Ícone do Ícone dos Mares” e deverá participar da cerimônia de batizado, evento exclusivo marcado para janeiro de 2024 e que acontecerá em Miami.

Esta aliança não é apenas um reconhecimento da carreira desportiva da estrela argentina, mas também marca uma viragem para a indústria de cruzeiros, associando o nome de um atleta internacional ao lançamento de um navio revolucionário.

“Estou entusiasmado e honrado por me juntar à família Royal Caribbean para celebrar a chegada do revolucionário Icon of the Seas. O navio redefine as férias em família com recursos incríveis nunca vistos antes, todos projetados para criar memórias duradouras”, disse Lionel Messi.

A presença de Messi na celebração simboliza uma bênção para este novo navio, para a sua tripulação e para os milhões de famílias que nele navegarão, prometendo ser palco de histórias e memórias inesquecíveis nos próximos anos. “No âmbito de uma longa tradição marítima, Messi participará na emblemática celebração do baptismo do Ícone. a empresa.

Convenhamos que – embora também seja um navio – o projeto de Lionel Messi é completamente diferente do projeto de Neymar.

