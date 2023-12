A retrospectiva de Neymar em 2023: 17 jogos, 6 gols, 9 assistências… e 1 cruzeiro

O craque terminou a temporada com o menor número de jogos em toda a carreira, incluindo compromissos por clube e seleção brasileira

Enquanto Messi ganhou a sua 8ª Bola de Ouro e Cristiano Ronaldo tornou-se recordista de gols oficiais na história da Fifa (862 no total), Neymar encerra o ano de 2023 com números bem menos expressivos.

O camisa 10 do Al-Hilal e terminou a temporada com o menor número de jogos em toda a carreira: apenas 17, incluindo compromissos por clube e seleção brasileira. A mais recente lesão, uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo – a 30ª desde que iniciou a sua trajetória profissional pelo Santos – deve deixá-lo fora dos campos até o segundo semestre de 2024.

Os números de Neymar este ano são estes: 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas; 6 gols marcados, 9 assistências.

Ah, faltou contabilizar algo que Messi e Cristiano Ronaldo jamais sonharam em fazer: 1 cruzeiro marítimo, cercado de amigos, parças, subcelebridades.

“Quem diria que eu teria um dia meu nome em um cruzeiro?Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas… Quem foi no navio sabe o clima que estava, realmente foi fod**”, sintetizou Neymar, sobre a farra em alto mar

Jogou menos, muito menos…

De acordo com levantamento pelo canal SporTV, Neymar disputou nos últimos cinco anos bem menos jogos do que Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi. Para ser mais exato, 36,4% a menos do que a média dos três.

Cristiano Ronaldo disputou 249 jogos desde 2019, entre seleção de Portugal, Juventus, Manchester United e Al-Nassr. O número de Mbappé pelo Paris Saint-Germain e França é pouco maior: 251.

Entre os três, Messi é o que mais vezes entrou em campo: 259 no total, entre compromissos pela seleção da Argentina, pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e agora Inter Miami.

No mesmo período, Neymar disputou 161 jogos, pelo mesmo PSG, seleção brasileira e, mais recentemente, Al-Hilal.

