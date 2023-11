Mesmo sabotado por Abel Ferreira, o brasiliense Endrick chega à Seleção para fazer história

O garoto, nascido em Taguatinga-DF, nunca teve o apoio incondicional do português. Teve momentos em que foi esquecido e nem chegou a ser relacionado para algumas partidas

O garoto Endrick Felipe Moreira de Sousa, nascido em Taguatinga-DF no dia 21 de julho de 2006, chega à Seleção Brasileira principal aos 17 anos e 108 dias, superando uma marca de Ronaldo. O Fenômeno tinha 17 anos e 225 dias em 1993 quando foi chamado pela primeira vez. Os jogadores mais jovens a serem convocados pela Seleção Brasileira foram Pelé e Edu, ambos com 16 anos.

Endrick passou pela Seleção Sub-15, mas “pulou” da Sub-17 direto para a principal. Chegou a receber convocações para a Sub-20, mas não foi liberado pelo Verdão.

Nesta temporada, Endrick vive o seu melhor momento. Este ano ele jogou 47 vezes e marcou 11 gols. Mas é preciso dizer que Endrick nunca teve o apoio incondicional de Abel Ferreira. Pelo contrário. Teve momentos em que foi esquecido e nem chegou a ser relacionado para algumas partidas.

Se dependesse de Abel, ele ainda estaria na Disneylandia. Recorde-se que houve um movimento da mídia e da imprensa para o técnico leva-lo para o Mundial, em 2021, mas a reação do português foi irônica: “Ele é um menino, tem que aproveitar as férias na Disney”.

Já disse aqui e volto a repetir: Abel, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, um dia vai ser lembrado também por ter dado poucas oportunidades a Endrick.

E por que ele fez isso com o garoto? Foi um misto de medo e teimosia. É isto.

A lista de Fernando Diniz

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Emerson Royal (Tottenham)

DEFENSORES

Bremer (Juventus)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Nino (Fluminense)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Brighton)

Paulinho (Atlético-MG)

Pepê (Porto)

Raphinha (Barcelona)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

