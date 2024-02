Marcos Braz jamais poderia imaginar qual seria o  “preço” de uma mordida na virilha

O cartola do Flamengo está ameaçado no clube, na Câmara Municipal e ainda corre o risco de pagar indenização ao torcedor

A revelação das imagens do inusitado episódio em que Marcos Braz atacou um torcedor com uma mordida em sua virilha, poderá trazer consequências devastadoras para o cartola do Flamengo.

Relembre o caso: no dia 19 de setembro, Marcos Braz se envolveu em uma briga com Leandro Gonçalves, de 22 anos, torcedor do Flamengo, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, as partes foram à delegacia prestar queixa e, logo em sequência, encaminhados ao Instituto Médico Legal para realização do exame de corpo de delito.

Em 20 de setembro, o laudo do IML comprovava uma “lesão apresentada é compatível com mordidas humanas, na região do terço superior da coxa direita”, em Leandro Campos, e uma “ação contundente e ferida contida no nariz”, em Marcos Braz.

Na época do ocorrido, Marcos Braz alegou que, junto de sua filha, foi xingado e ameaçado pelo torcedor, e o Flamengo viu Braz como vítima de um ‘ataque premeditado’. Já a defesa de Leandro Campos afirma que em nenhum momento houve qualquer tipo de ameaça, e que o jovem apenas teria manifestado sua insatisfação com o momento do clube.

As possíveis consequências

1)- O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro informou que vai se reunir para reavaliar o caso. Imagens exibidas pela Globonews mostraram que Braz partiu pra cima do entregador Leandro Campos e até chutou a cabeça dele. O caso ocorreu em horário de expediente na Câmara. Para o Ministério Público, as imagens desmontam a versão apresentada por Marcos Braz em uma entrevista coletiva, já que a filha dele não presenciou a confusão como ele havia dito – o torcedor chega na loja quando a adolescente já tinha saído;

2)- Nesta quarta-feira (31), um grupo de conselheiros do Flamengo apresentou um pedido de suspensão de Marcos Braz ao Conselho de Administração do clube. O documento alega infrações disciplinares relacionadas ao incidente entre o vice-presidente de futebol e o entregador Leandro Campos no ano passado. A nota sustenta que o dirigente rubro-negro cometeu transgressões no episódio ocorrido em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O pedido tem a assinatura de cinco sócios proprietários.

3)- A defesa do torcedor Leandro Gonçalves vai representar criminalmente contra Marcos Braz. Segundo a advogada do torcedor, Ani Luizi de Oliveira, as imagens das câmeras foram solicitadas para esclarecer os fatos. A advogada disse ao jornal ‘O Dia’ que aguarda o envio do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) e, assim, seguir com a ação criminal. Além disso, especula-se que Leandro pedirá uma indenização por danos morais e os valores especulados num primeiro momento giram em torno de R$ 7 milhões.

