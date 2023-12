Jornal inglês que chamou o Fluminense de “velho” exalta a conquista do M.City

O ‘The Telegraph’ diz que o Manchester, além de ser o melhor time do país, é também o melhor do mundo

Na véspera da final do Mundial de Clubes, entre Manchester City e Fluminense, o jornal inglês ‘The Telegraph’ causou uma polêmica ao dizer que o time brasileiro era “velho”.

Sob o título “Soccer Aid” – numa referência aos jogos de pelada protagonizados por ex-jogadores de futebol – o jornal escreveu que “em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: clube brasileiro com sete veteranos”.

Aqui no Brasil, a mídia explorou a reportagem para tentar botar “uma pilha” nos jogadores tricolores. O técnico Fernando Diniz bem que tentou, mas nada foi capaz de evitar a derrota para o Manchester.

Neste sábado (23), o ‘The Telegraph’ circula com grandes matérias destacando o primeiro título mundial do Manchester. Veja a seguir”.

“Missão cumprida para aquele projeto esportivo no leste de Manchester, de propriedade majoritária de um membro da realeza de Abu Dhabi: primeiro a Inglaterra, depois a Europa e agora o mundo para o time conquistador de Pep Guardiola.

A única luta que resta para o Manchester City vencer será atrás das portas firmemente fechadas daquela comissão independente da Premier League quando chegar, embora por enquanto seja difícil não invejar Guardiola e seus jogadores pelo triunfo. Eles venceram em todos os lados: na Inglaterra todas as semanas, em toda a Europa e agora, no calor sufocante da costa do Mar Vermelho, aniquilaram o melhor da América do Sul.

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA pode ser um dos pilares do sucesso na Liga dos Campeões, mas, mesmo assim, precisa ser vencida no meio de uma temporada desgastante da Premier League, em condições difíceis na Arábia Saudita. É o quinto troféu de 2023 naquele que foi um ano surpreendente para o projeto Guardiola.

Enquanto o relógio marcava meia-noite em Jeddah, no Etihad Stadium, em Manchester, eles desfraldaram uma faixa proclamando seus jogadores: “O melhor time do país e de todo o mundo”.

Uma música cantada pelos torcedores do City desde a década de 1970 e ao longo dos anos em que estava absurdamente distante da realidade em campo. Mas, incrivelmente, finalmente a profecia se tornou realidade nesta sexta-feira à noite em Jeddah.

