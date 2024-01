Jornal catalão concorda com o ‘Futebol Etc’ sobre a sacanagem do Barça com Vitor Roque

“O Barça antecipou em seis meses a chegada de Vitor Roque e o argumento de Xavi para não utilizá-lo é de difícil digestão”, diz o jornal Sport

A coluna Futebol Etc destacou nesta quinta-feira que o jovem atacante Vitor Roque estaria sendo vítima de uma sacanagem no Barcelona, que – mesmo tendo investido 40 milhões de euros em sua contratação – simplesmente não o coloca para jogar.

Os leitores se dividiram ficaram divididos sobre esse tema. Alguns concordam que o ex-Atlhetico-PR deveria mais “minutos” nesse time do Barça; mas outros argumental que ele precisará mesmo passar por um período de adaptação.

Mas o jornal Sport, de Barcelona, em artigo assinado pelo jornalista Joaquim Piera, concorda totalmente com o nosso ponto de vista. Veja trechos do artigo do jornalão catalão:

“O Barça antecipou em seis meses a chegada de Vitor Roque para que o time, o clube, a cidade e o futebol espanhol se aclimatassem… Embora Vitor Roque não tenha protagonismo, ainda é surpreendente que quando o Barça precisa disputar um único jogo com prorrogação em San Mamés, Xavi não lhe dá um minuto e aposta no velho Marc Guiu”;

“O argumento do treinador,apresentado em conferência de imprensa de que optou por outros, em detrimento do único reforço desta janela de transferências porque procurava o ‘futebol direto’ é de difícil digestão;

“O segundo tempo em Bilbao seria perfeito taticamente para o brasileiro, com espaço e possibilidade de correr atrás da bola bem alto. Esta é a situação tática em que cresceu no Athletico no ano passado e onde marcou 21 gols e deu 8 assistências em partidas oficiais”;

“Xavi queria proteger ‘Tigrinho’ (como eles chamam Vitor Roque), mas a sua gestão de minutos levou a uma descontinuidade e falta de ligação que prejudica o brasileiro, que acumulou 73 minutos em quatro atuações desde o início do mês”.

“Um ‘9’ que vive de gols, como é o caso de Vitor Roque, precisa de ritmo e confiança, que é o que a comissão técnica não lhe dá. Jogar em surtos pode funcionar em outras posições, mas não para atacantes… nem para goleiros”.

“Os jogos da Copa contra Barbastro e Unionista de Salamanca foram cenários ideais para dar 90 minutos de jogo ao brasileiro, na vontade de marcar seu primeiro gol com a camisa blaugrana, o que, sem dúvida, amenizaria sua aterrissagem e sua aceitação junto ao torcedor mais crítico do Barcelona e com pressa diante das bagunças acumuladas neste ano”.

“A eliminação da Taça em Bilbao (onde o Barça, depois do Girona e do Madrid na Supertaça, sofreu quatro golos pela terceira vez num mês e meio) coloca ainda mais pressão na equipe, o que torna mais caro dar minutos para Vitor Roque”.

