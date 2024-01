O que o Barcelona está fazendo com Vitor Roque já começa a cheirar a “sacanagem”

No jogo em que o Barça foi eliminado da Copa do Rey, o garoto ficou mofando no banco durante 120 minutos

O Barcelona não é mais o mesmo. O time que está apenas na 3ª posição da LaLiga, foi eliminado da Copa do Rey pelo Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (24), aumentando o seu calvário que já dura alguns anos.

Mas o que chama a atenção neste momento no time catalão é a sacanagem que estão fazendo com o garoto Vitor Roque, comprado ao Athletico-PR 40 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões), e incorporado ao elenco no início deste ano. Simplesmente não estão fazendo muita fé no garoto, que despontou, ao lado de Endrick, como uma das maiores promessas do futebol mundial.

Parece bastante claro que o técnico Xavi Hernandez não foi com a cara dele. Desde que chegou, teve poucos minutos em campo. No jogo de ontem, por exemplo, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos e mais a prorrogação.

Até agora, foram somente 73 minutos divididos em quatro jogos. A imprensa e a torcida não conseguem entender esse “gelo” que Vitor Roque está levando de Xavi.

Os jornais ironizam a situação e rotulam Xavi como “pé de chumbo”, expressão utilizada na Espanha quando existe um cuidado excessivo, ou mesmo a falta de confiança em determinado atleta.

Imagine o drama de um jovem de 18 anos, convivendo com pessoas com quem não tem a menor intimidade e/ou afinidade, sem dominar o idioma, e completamente desacreditado pelo treinador…

E, para piorar um pouco mais a situação, o Barcelona atrasou o pagamento da primeira parcela ao Athletico-PR, segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT-RJ. Definitivamente, o Barcelona não e mais o mesmo!

O menino Vitor Roque estaria sendo muito mais útil se estivesse na seleção Pré-Olímpica, formando um trio de ataque com Endrick e John Kennedy, né não?

