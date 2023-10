Jon Jones sofre grave lesão e Alex Poatan vira a maior atração do UFC 295

Evento será dia 11 de novembro, no Madison Square Garden, em NY, e o brasileiro enfrentará o tcheco Jiri Procházka, no meio-pesado

Uma bomba causou enormes danos no mundo do UFC, na madrugada desta quarta-feira (25): o astro dos pesos pesados Jon Jones teve uma lesão grave durante um treinamento e ficará oito meses afastado.

O norte-americano Jones, desta forma, não poderá participar do UFC 295, programado para o dia 11 de novembro, no Madison Square Garden. A sua luta contra luta Stipe Miocic, que seria a principal atração do evento, em Nova Iorque, será substituída por Sergei Pavlovich e Tom Aspinall, valendo o cinturão interino do peso pesado.

“Fala, galera, estamos aqui novamente. Jon Jones estava treinando ontem à noite e se machucou. Ele estava praticando wrestling e ele rompeu o tendão do peitoral que conecta o osso. Oito meses, vai precisar de cirurgia, ele está fora”, disse Dana White em vídeo postado em suas redes sociais.

Dana White, nesse mesmo vídeo, confirmou que o evento principal do UFC 295 agora será a luta entre o tcheco Jiri Procházka e o brasileiro Alex Poatan, na categoria meio-pesado.

