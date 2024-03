“Janja fez lobby no STJ para Robinho ser preso no Brasil”, diz colunista

Robinho, condenado a 9 anos de prisão por participar de um estupro coletivo na Itália, teve a confirmação de sua prisão no Brasil confirmada na semana passada pelo STJ.

Sabe-se agora – segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo – que, às vésperas do julgamento, a primeira-dama Janja da Silva teria entrado em campo para influenciar no voto dos ministros.

De acordo com o colunista, Janja ligou para o relator do caso, ministro Francisco Falcão, para pressioná-lo. No fim das contas, o voto do ministro estava em sintonia com os desejos de Janja, ou seja, que o ex-jogador cumprisse no Brasil a pena de nove anos a que foi condenado na Itália por estupro.

Robinho, como se sabe, é eleitor da extrema direita e foi várias vezes fotografado em manifestações “patriotas” pelas ruas de SP, vestido com a camisa da Seleção.

