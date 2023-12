Internet detona a Globo por “poupar” Neymar na denúncia do Fantástico

Reportagem que mostrou o envolvimento de influenciadores com a Blaze, “esqueceu” de dizer que Neymar e Felipe Neto também faziam propaganda dos jogos

O assunto do momento nas redes sociais é a reportagem do Fantástico, exibida neste domingo (17), com denúncias sobre a casa de apostas Blaze, envolvendo nomes de diversos influenciadores, como Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs. Eles fizeram propaganda de um negócio que, segundo as investigações, apresenta fortes indícios de fraudes e calotes.

O problema é que – tão logo acabou o Fantástico – internautas pesquisaram a fizeram milhares de postagens, mostrando que a Globo não incluiu alguns nomes muito mais famosos, como Neymar, Bruna Biancardi, Gabriel Medina e Felipe Neto, que também ganharam dinheiro para promover os jogos da plataforma.

Como outros jogos de azar, o crash executado pela Blaze é ilegal no Brasil, mas a empresa não tem sede ou representantes legais aqui em nosso país, dificultando as investigações. Neste jogo, uma tela mostra um avião iniciando o voo e o apostador decide a hora de interrompê-lo, enquanto o valor da premiação vai aumentando. Se a palavra “crashed” surgir, a aposta está perdida.

Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs, os três influenciadores denunciados pela Globo, responderam a reportagem do Fantástico, dizendo que não têm mais contrato de divulgação com a Blaze (Viih Tube e Juju Ferrari), enquanto a assessoria de Jon Vlogs informou que ele “tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária”.

