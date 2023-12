Hackers invadem site da CBF para falsificar a adulterar documentos

Não foram detalhados que tipos de documentos foram furtados, mas a CBF revelou que está tomando medidas para descobrir os autores da invasão

O jogo bruto contra a CBF parece não ter limites. Além do movimento de tentativa de golpe que está em curso, para derrubar o presidente Ednaldo Rodrigues, o site da entidade sofreu, na noite desta sexta-feira (1/12), uma invasão de seus dados nas redes sociais. Segundo comunicado da entidade, houve “furto de alguns documentos, que, lamentavelmente, foram também alvo de falsificação/adulteração”.

A CBF revelou que está “tomando medidas proativas e imediatas e notificando as autoridades policiais competentes para a adoção de todas as providências”. Não foram detalhados que tipos de documentos foram furtados.

A entidade afirmou que a “colaboração estreita com as autoridades visa a assegurar a adoção de todas as medidas cabíveis para a investigação e responsabilização dos criminosos envolvidos”.

“Reforçamos nosso compromisso com a integridade dos dados e garantimos que estamos cooperando integralmente com as autoridades para a rápida resolução desse incidente”, disse a CBF, em comunicado. “Além disso, a CBF está periodicamente revisando e fortalecendo seus protocolos de segurança cibernética para prevenir futuros ataques e garantir a proteção adequada de nossos sistemas.”

Outros casos de ataques de hackers

Não foi a primeira vez que a CBF foi alvo de hackers. Em 2011 e 2014 o site da entidade foi invadido e várias notícias falsas foram divulgadas pelos criminosos.

Mas o ataque ao sistema de informática que causou mais repercussão foi em 1998, quando os hackers difundiram uma espécie de “teoria da conspiração”.

O texto pirata informava que o Brasil teria “vendido” a Copa do Mundo, em troca de ter a sede da Copa de 2002.

Os hackers colocaram no alto da página falsificada a frase “Welcome to the World Hacked Cup 98”. O símbolo da CBF foi substituído por uma ilustração onde se lia “Confederação Bostial de Futebol”. Uma tarja vermelha foi colocada sobre a foto da seleção.

