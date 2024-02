Grandes do futebol brasileiro são avaliados em R$ 33 bi; veja quanto vale o seu time

Com dados da Sports Value, a Forbes aponta o enorme crescimento dos negócios, de forma que o futebol deixou de ser apenas um esporte

Com o futebol se consolidando cada vez mais como uma grande indústria, o site da revista Forbes – com base em levantamento da consultoria Sports Value – constatou que, apenas em 2023, os 30 maiores times brasileiros foram avaliados em R$ 33,2 bilhões.

Segundo esse levantamento, o time com maior valor de mercado é o Flamengo, cotado em R$ 4,5 bilhões, uma valorização de R$ 729 milhões no último ano. O Palmeiras, atual campeão nacional, apresenta um valuation de R$ 3,6 bilhões. Complementando o top-3 dos times mais valiosos do país (e abaixo do Palmeiras) está o Corinthians, com valor de mercado de R$ 3,1 bilhões.

Apesar de não aparecer no topo dessa lista, o time que mais cresceu em porcentagem no período foi o Red Bull Bragantino, que viu sua marca se valorizar em 36,1% (R$ 315 milhões); vale agora R$ 1,18 bilhão. O Cuiabá está em segundo no ranking dos que mais cresceram em um ano. O clube matogrossense aumentou seu valor em 28,5% (R$ 163 milhões), atingindo levalor estimado de R$ 311 milhões.

Outras equipes com menor torcida e menor exposição também tiveram bons resultados no ano. Fortaleza, Coritiba, Sport, Goiás e Avaí são alguns exemplos de times que conseguiram se valorizar neste período dentro do mercado brasileiro. O Fortaleza, por exemplo, conseguiu uma valorização de R$ 91 milhões (17,24%) no período, atingindo R$ 636 milhões em valor de mercado.

No geral, apenas 13 das 30 marcas avaliadas tiveram valorização. O São Paulo, por exemplo, manteve-se estagnado e seu valuation segue sendo de R$ 2,2 bilhões. Curiosamente, o valor da marca do Botafogo, que liderou por muito tempo o Campeonato Brasileiro, caiu 27,33% em um ano, uma baixa de R$ 225 milhões. Agora, o clube tem valor estimado em R$ 598 milhões.

Os 10 times mais valiosos do Brasil

Flamengo

Valor de mercado: R$ 4,5 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 4,4 bilhões. Movimentação em 2023: + R$ 729 milhões;

Palmeiras

Valor de mercado: R$ 3,5 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 3,1 bilhões. Movimentação em 2023: + R$ 163 milhões;

Corinthians

Valor de mercado: R$ 3,1 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 2,6 bilhões. Movimentação em 2023: + R$ 80 milhões;

Atlético-MG

Valor de mercado: R$ 2,9 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 1,6 bilhão. Movimentação em 2023: – R$ 174 milhões;

São Paulo

Valor de mercado: R$ 2,2 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 1,8 bilhão. Movimentação em 2023: não teve;

Internacional

Valor de mercado: R$ 2,1 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 1,5 bilhão. Movimentação em 2023: – R$ 190 milhões;

Athletico-PR

Valor de mercado: R$ 2,09 bilhões. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 1,8 bilhão. Movimentação em 2023: – R$ 4 milhões;

Fluminense

Valor de mercado: R$ 1,4 bilhão. Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 1,08 bilhão. Movimentação em 2023: Não teve;

Red Bull Bragantino

Valor de mercado: R$ 1,1 bilhão; Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 886 milhões; Movimentação em 2023: + R$ 228 milhões;

Santos

Valor de mercado: R$ 1,1 bilhão, Valor de mercado excluindo dívidas: R$ 786 milhões. Movimentação em 2023: – R$ 315 milhões.

