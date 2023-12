Germán Cano é o novo Rei da América; e Fernando Diniz eleito o melhor treinador

No prêmio organizado pelo jornal uruguaio El Pais, Priscila, do Internacional, foi eleita a Rainha da América

O artilheiro argentino Germán Cano corou a sua grande temporada pelo Fluminense conquistando o título de Rei da América, conferido pelo jornal uruguaio El País desde 1986. A eleição que é realizada por jornalistas de todo o continente americano e também escolhe o melhor treinador do referido continente e mais recentemente a melhor atleta do futebol feminino.

Fernando Diniz, também do Fluminense, foi eleito o melhor técnico, enquanto Priscila, jogadora do Internacional de Porto Alegre, é a Rainha da América.

Cano obteve 167 votos (67%) e deixou ninguém menos que Luis Suárez em segundo lugar na competição, que recebeu 40 votos (16%). O pódio foi completado por Nicolás De la Cruz, que fez uma ótima temporada no River Plate – e agora foi transferido para o Flamengo – com apenas oito votos.

Fernando Diniz deu ao Fluminense o título de campeão da Copa Libertadores pela primeira vez na história em 2023, após vencer o Boca Juniors na final no Maracanã.

O técnico de 49 anos – que chegou ao Flu em abril de 2022 e que também dirige a Seleção Brasileira ao mesmo tempo em um caso muito particular nestes tempos – alcançou 101 votos de 250 possíveis (40%) superando Marcelo Bielsa, o técnico do Uruguai.

