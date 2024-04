Futebol em 1 minuto: STF define se o presidente da CBF cai ou não cai

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Nessa quarta-feira (24), o plenário STF vai decidir o destino de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF. A Corte definirá se o afastamento de Ednaldo, ocorrido em 7 de dezembro de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Rio, é válido. Se for confirmado, nova eleição deve ser marcada. Caso contrário, Ednaldo cumprirá normalmente seu mandato até março de 2026.

Em 4 de janeiro de 2024, o ministro Gilmar Mendes deferiu uma liminar pelo retorno de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, até que o caso fosse analisado pelo plenário.

Veja também no vídeo ‘Futebol em 1 Minuto’ que a Associação Nacional dos Árbitros emitiu comunicado pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das denúncias de John Textor na CPI do Senado.

