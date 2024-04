Futebol em 1 minuto: sorteio definirá o “afunilamento” da Copa do Brasil

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil foi acontecerá na nesta quarta-feira, 14h30, na sede, da CBF, no Rio de Janeiro.

Ao todo, 32 clubes estarão divididos em dois potes definidos via Ranking Nacional de Clubes. As equipes estão agrupadas da seguinte maneira:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

