Futebol em 1 minuto: São Paulo procura gringo para o lugar de Carpini

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O São Paulo, como era de se esperar, mandou embora o técnico Thiago Carpini, depois de quatro meses de um trabalho extremamente contestado. O clube está procurando substituto e já definiu que o perfil ideal é um técnico estrangeiro, mas que ter experiencia, alguém com muita bagagem.

Neste final de semana começa o Campeonato Brasileiro feminino, com transmissão da TV Brasil; e começa também a Série B do Brasileirão, com transmissão das emissoras do Grupo Globo .

