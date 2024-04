Futebol em 1 minuto: saiba quem foi beneficiado pelo VAR na 1ª rodada da Série A

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Neste domingo, o complemento da primeira rodada do Brasileirão, o grande destaque ficou por conta da arbitragem. Ou melhor, das falhas da arbitragem. Flamengo, Corinthians e Vasco, principalmente esses três times, teriam muito beneficiados por falhas do VAR.

E o Botafogo começa 2024 exatamente como terminou 2023: levando uma virada no último minuto

Veja no vídeo ‘Futebol em 1 minuto’.

