Futebol em 1 minuto: pode soltar o grito: “Flamengo campeão!”

Depois dos 3 x 0 no Nova Iguaçu, é improvável – ou quase impossível – o Flamengo deixar escapar o título do Cariocão 2024.

Houve decisão também em outros importantes estaduais, com jogos bem mais equilibrados: empate em 0 x 0 entre Juventude e Grêmio, no Gauchão; e empate em 2 x 2 entre Atlético e Cruzeiro, em Minas Gerais.

Veja no vídeo ‘Futebol em 1 Minuto”

