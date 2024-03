Jornalista tenta ridicularizar Vinícius com o apelido de “Netflix Jr”

Não é a toa que está sendo especulada a saída de Vinícius Júnior do futebol espanhol. De acordo com o jornal Sport, o futuro do ex-flamenguista é incerto no Real Madrid.

Segundo o jornal, o atleta estaria receoso do espaço disponível na equipe, após a chegada de nomes como Endrick e Mbappé. Vini teria o objetivo pessoal de se tornar o melhor do mundo e, com a chegada desses reforços, ele poderia perder espaço. Seu destino pode ser algum gigante da Premier League.

Mas, afora essa questão individual, Vini Jr é alvo de uma campanha sistemática de determinados setores da mídia espanhola. Neste fim de semana, por exemplo, o jornalista Ruben Uría, participando de um debate na TV, fez duros ataques ao jogador, tentando inclusive ridicularizá-lo com o apelido de “Netflix Jr”.

O jornalista foi duro nas críticas ao brasileiro. Disse que Vinícius, desde o dia que chegou na Espanha e foi jogar no Real Madrid B, ele sempre envolveu-se em polêmicas e confusões. O apelido de “Netflix Jr” é uma referência à suposta comercialização de todos as discussões em que se envolve, dentro e fora de campo.

“O comportamento desse atleta já não é Vinícius, esse ‘chico’ é uma multinacional que se chama ‘Netflix Jr”, disparou o jornalista (clique aqui e veja)

Coincidentemente, a Netflix anunciou recentemente a produção do primeiro documentário sobre Vinícius Jr. O projeto está em desenvolvimento desde setembro de 2022, e tem estreia prevista para 2025.

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto”, comenta Vini Jr. sobre o documentário. “O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro.”

