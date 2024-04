Futebol em 1 minuto: o Barça mereceu ser castigado pelo racismo contra Vini Jr

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O Barcelona foi humilhado pelo PSG, na Chamions League. O estava tão confiante na vitória que a sua torcida, estupidamente, entoou cânticos, antes da partida, pedindo a morte do jogador brasileiro Vinicius Jr. Foi um ato insano, pra dizer o mínimo. O Barcelona mereceu esse castigo.

No outro jogo da Champions League, o Borussia reverteu a vantagem do Atlético de Madrid e passou às semifinais. Nesta quarta-feira tem Manchester City x Real Madrid, e Bayern x Arsenal.

Veja no vídeo ‘Futebol em 1 Minuto’.

