Futebol em 1 minuto: o adeus da Rainha Marta, o “Pelé das mulheres”

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Aos 38 anos, a Rainha Marta, a melhor jogadora de todos os tempos, vai se aposentar no fim do ano. Ela disputou seis Copas, cinco olimpiadas e ganhou a Bola de Ouro seis vezes. É a maior artilheira da historias das Copas (levando em conta masculino e feminino), com nada menos que 17 gols. Por isso Marta é considerada a Pelé do futebol feminino”.

Veja ainda no vídeo ‘Futebol em 1 minuto’ que a torcida do Flamengo já está insatisfeita com o técnico Tite. A derrota para o Bolivar, na altitude de quase 4 mil metros de La Paz, já acordou as velhas viúvas de Jorge Jesus

