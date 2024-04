Futebol em 1 minuto – Nem o Fluzão foi tão medroso contra o City, mas o Real passou à semifinal

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Só Deus sabe como o Real Madrid avançou para as semifinais da Champions. Houve momentos em que o time de Carlo Ancelotti mantinha 11 jogadores dentro de sua própria área. Nem o Fluminense jogou assim com o City. Mas prevaleceu o peso da camisa.

Mas como a vida é um assunto local, vamos olhar para a Copa do Brasil, que definiu nesta quarta feira os confrontos da terceira fase . Veja no vídeo ‘Futebol em 1 minuto’ quem se deu bem e quem se deu mal.

