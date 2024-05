Futebol em 1 minuto: mesmo com vitória, o Flamengo é vaiado no Maracanã

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Gabigol voltou! O atacante entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil, mas não conseguiu balançar as redes. No final da partida, a torcida do Mengão vaiou o time. Ou seja: a “panela de pressão” continua acesa no Ninho do Urubu.

Veja no vídeo como foi a super-quarta-feira de futebol, pela Copa do Brasil.

