FUTEBOL EM 1 MINUTO

Neste sábado começa o Campeonato Brasileiro de 2024. Serão 38 rodadas até o dia 8 de dezembro. Este ano, a Série A do Campeonato Brasileiro terá 120 estrangeiros. É um recorde!

Veja o ‘Futebol em 1 minuto’.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]